هذه الفئات ستعتبر غائبة عن الدوام ما لم تتلقى اللقاح.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

2021/06/08 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، تم

خلالها بحث تطورات الاحداث في البلاد،

ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول

ألاعمال.

واشار الكاظ

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