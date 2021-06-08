الامن العراقي يعلن القبض على 5 سوريين

2021/06/08 | 21:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة سوريين "تسللوا" إلى داخل الأراضي العراقية، وأشارت إلى أن بينهم امرأة....

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