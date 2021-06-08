عمليات البصرة تعلن عبر

2021/06/08 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على13 مطلوبا وفق مواد قانونيه مختلفه.

واوضح الماجدي في تصريح، لـ (لبغداد اليوم) انه "تم العثور على بندقيه كلاشنكوف عدد7 ، ومسدس واحد نوع HS، ورشاشه امريكيه HS وبندقية m16 واخرى m4".

واشار الى العثور "على رمانتين يدويتين وشريط BKC عدد2 ومخازن HS عدد5، مشيرا الى ان القيادة مستمرة بتنفيذ الواجبات التي تساهم بأستقرار الوضع الامني في البصرة ".

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