درجال يبحث مع نظيره البحريني التعاون الرياضي بين البلدين

2021/06/08 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المنامة

بحث وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البحريني أيمن بن توفيق المؤيد آفاق التعاون المشترك بين العراق والبحرين في الجانبين الشبابي والرياضي.

وقال درجال في بيان، انه "تم بحث السبل الكفيلة بتنمية هذا التعاون بما يعود بالنفع والفائدة على شباب البلدين الشقيقين".

ويتواجد درجال في المنامة حاليا، لمتابعة التصفيات المشتركة لكأس العالم وبطولة امم اسيا، والتي يشارك بها المنتخب الوطني العراقي.

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