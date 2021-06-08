غيابات للموظفين وحرمان من استثناء الحظر.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء

2021/06/08 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تغييب الموظفين في عموم دوائر الدولة الذين لم يتلقوا اللقاح او جلب نتائج فحص تؤكد خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا كل اسبوع اعتبارا من الاول من ايلول المقبل، فيما اشترط اللقاح شرط اساسي للاستثناءات من اجراءات الحظر الجزئي والشامل.

يتبع..

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