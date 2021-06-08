2021/06/08 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استعرضت وزارة الصحة العراقية، في اجتماع اعتيادي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تقريرا بشأن جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: توفير كميات كبيرة من لقاحات كورونا يوليو المقبل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: توفير كميات كبيرة من لقاحات كورونا يوليو المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).