الكاظمي: الحكومة العراقية تعمل على توفير القروض للمساعدة في بناء الوحدات السكنية

2021/06/08 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، والتي تم خلالها بحث تطورات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.وأشار الكاظمي في مستهل الجلسة إلى …

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