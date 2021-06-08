2021/06/08 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ستكون القدس في وطئ؟ ؟النسيان؟ – معراج أحمد معراج الندوي انطلقت المقاومة الجديدة بعد صدور القرار من محكمة إسرائيلية إخلاء وطرد الفسطنيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وإن عمليات الإخلاء التي توترت جميع الأعصاب الحساسة للصراع الإسرائلي الفلسطني.إن احتلال إسرئيل القدس الشرقية وسيطرتها على المسجد الأقصى غدت اندلاع الأحداث الأخيرة التي يعكس […]

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