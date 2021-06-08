2021/06/08 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يوقف عمليات إغتيال المتظاهرين والناشطين ؟ – سامي الزبيدي لن يكون إيهاب ألوزني ولا الشاب حيدر محمد آخر الناشطين والمتظاهرين الذين تم اغتيالهم بدم بارد وبالرصاص الحي الذي منع القائد العام للقوات المسلحة استخدامه ضد المتظاهرين السلميين وأكد على ذلك قبل تظاهرات 25 آيار لكن بعض العناصر وللأسف نقول إنها أمنية لكنها في […]

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