2021/06/08 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السرجخانة في الموصل محلة التسوّق النسائي ومعالم التاريخ ابراهيم خليل العلاف وانا اكتب عن بيت نعمان جلبي الدباغ التاريخي والاثري الذي يعود في بنائه الى اوائل القرن التاسع عشر ، ومساحته حوالي 500 متر مربع في محلة السرجخانة تبادر الى ذهني أنني ما كتبتُ عن هذه المحلة ، ولا سوقها الشهير ، ولا مساجدها […]

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