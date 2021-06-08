تسجيل اصابة جديدة بانفلاونزا الطيور في احد الحقول بقضاء الزبير

2021/06/08 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن معاون محافظ البصرة ، رئيس خلية الأزمة الخاصة بمتابعة انفلونزا الطيور مهند السعد " اليوم الثلاثاء" عن ظهور إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في احد الحقول بمنطقة الكريطات في قضاء الزبير غربي المحافظة .وذكر السعد للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا /:" ان اجتماعا عقد اليوم مع اللجنة المشكلة من مدير قسم الصحة العامة و المستشفى البيطري وجهاز الامن الوطني ومديريتي الزراعة والبيئة وقيادة الشرطة، لمتابعة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار انفلونزا الطيور بعد ظهور اصابات موجبة في عدد من الحقول غربي المحافظة".وأضاف " بعد تقصي الحقائق بظهور إصابات جديدة تم اخذ مسحات pcr وإرسالها الى مختبرات الصحة البيطرية في بغداد وكانت النتائج موجبة ، اي ظهور اصابات في احد الحقول بمنطقة الكريطات بقضاء الزبير ، بينما ظهرت النتائج في حقل الداودي بقضاء الهارثة سالبة أي عدم تسجيل أية إصابة بالحقل ".وتابع السعد :" ان خلية الأزمة الخاصة تتابع الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة انتشار المرض بين حقول الدواجن بالمحافظة والذي يتسبب بهلاكات كبيرة فيها "، داعيا أصحاب الحقول الى الإبلاغ عن الإصابات لنتمكن من اتخاذ الاجراءت اللازمة .وكان مدير ناحية سفوان غربي البصرة طالب خليل الحصونة اعلن في وقت سابق لـ / نينا / عن اتلاف 15 الف دجاجة مصابة بانفلونزا الطيور بأحد الحقول بالناحية ./انتهى

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