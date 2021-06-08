أول تعليق للاليزيه على محاولة صفع ماكرون

2021/06/08 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون استمر في مصافحة المواطنين في منطقة لادروم جنوب شرقي فرنسا بعد محاولة أحد المواطنين صفعه، وذلك في أول تعليق على الحادث.وأكد القصر الرئاسي الفرنسي لشبكة CNN أن "شخصا حاول صفع الرئيس إيمانويل ماكرون"، مضيفا: "ليست لدينا تعليقات أخرى في الوقت الحالي".وقال إن "مصافحات الرئيس ماكرون استؤنفت مع الحشد، والرحلة مستمرة".ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قوله: "الديمقراطية هي نقاش وحوار والتعبير عن الخلافات حق مشروع، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عنفا أو اعتداء لفظيا أو اعتداء جسديا"./انتهى9

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