بافل طالباني والحلبوسي: اللجوء الى لغة الحوار لحل المشاكل

2021/06/08 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، في بغداد، مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي.

وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء ووجهات النظر حول المستجدات السياسية، مسألة عمل مجلس النواب، تشريع القوانين ومراقبة السلطات وحماية الحقوق العامة والقومية والمكونات عن طريق شرعية مجلس النواب وتم التأكيد على التفاهمات واللجوء الى لغة الحوار لمواجهة المشاكل وايجاد الحلول لها.

وحول المشاكل الراهنة بين الاقليم والعراق وتعمق الخلافات، اقترح بافل طالباني، اجراء حوار وطني بين القوى كافة للتوصل الى اتفاقية وتفاهم مشترك، معلنا، ضرورة عدم التعامل مع الآخر وفق مبدأ الاغلبية والاقلية، وان تكون مقياسا لتمرير القوانين، لانها تعمل على تعقيد الوضع بشكل أكبر.



يجب علينا جميعا ان نؤمن باعادة صياغة سياسة جديدة لادارة العراق وان يكون الدستور اساسا للعلاقات وان لا تُهمَل اية قومية او مكون.

جانب آخر من الاجتماع، أكد على تهيئة ارضية ملائمة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتوفير أمن الانتخابات بشكل يحفظ حقوق الجميع.

PUKmedia

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