الانتخابات المبكرة والحوار بين بغداد واربيل على طاولة الحلبوسي وطالباني

2021/06/08 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ملف الانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية الحوار لحلِّ المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الثلاثاء، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له”.

واضاف البيان، انه “جرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية الحوار لحلِّ المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور، وبما يحقق العدالة الاجتماعية”.

وتابع “كما ناقش اللقاء الاستعدادات للانتخابات المبكرة المقبلة وسبل نجاحها وتعزيز الثقة بنتائجها، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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