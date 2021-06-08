الكلية التقنية المسيب تقييم ندوة حول أهمية لقاح كوفيد_19 وصحة بابل تؤكد سلامة اللقاحات

2021/06/08 | 21:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت شعبة الإعلام والعلاقات العامة

في الكلية التقنية المسيب وبالتعاون

المشترك مع قسم الصحة العامه في بابل

ووحدة الصحة المجتمعية قطاع الصحي في

محاويل ندوة توعوية حول لقاح كوفيد_19

وأهميته للمنتسبين ا

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