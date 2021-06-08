2021/06/08 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديد تتنزّه في شوارع نيويورك { نيويورك – وكالات – رصدت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد خلال قيامها بنزهة في شوارع نيويورك، وكانت ترتدي ملابس رياضية باللون الأحمر، ولكن اللافت أنها تعمّدت إستعراض ملابسها الداخلية، فتركت الجاكيت مفتوحة السحاب لتظهر حمالة الصدر البيضاء وبان السروال الأبيض من تحت البنـــــــــطلون، ونسقت مع ملابسها نظارات شمسية وخواتم […]

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