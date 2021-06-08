توزيع المساعدات الانسانية بين اكثر من 300 اسرة نازحة في ناحية العظيم بديالى

2021/06/08 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / وزعت الفرق الميدانية في دائرة الهجرة والمهجرين مساعدات انسانية بين الاسر العائدة من النزوح القسري شمال بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقالت ابتهال الدايني مديرة الدائرة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان 373 عائلة نازحة وعائدة من النزوح القسري الى ديارها في قرى البو خيال والبو بكر والضعن والبو حنيحن والبو عواد وام الحوالي ، في ناحية العظيم شمال بعقوبة ، تم شمولها بالمساعدات الانسانية المتضمنة سلات غذائية متنوعة واخرى صحية ".واضافت :" ان توزيع المساعدات الانسانية جاء ضمن البرنامج الحكومي لوزارة الهجرة والمهجرين في مساعدة العوائل النازحة والتي عانت من النزوح القسري خلال السنوات الماضية "./انتهى

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