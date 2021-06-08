انخفاض منسوب المياه في سد دربنديخان اكثر من 11 متراً

2021/06/08 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة سد دربنديخان، يوم الثلاثاء، عن مقدار انخفاض منسوب المياه في سد دربنديخان.

وقال رحمن خاني مدير سد دربنديخان خلال تصريخ خاص لـ PUKmedia، ان منسوب المياه في السد انخفض 11 مترا ونصف المتر مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى ان السد فيه فراغ مائي يبلغ مليار ونصف متر مكعب.

وارجع خاني ذلك، الى قلة الامطار والثلوج الهاطلة بالاضافة الى تقليل الاطلاقات المائية القادمة من ايران في سدودها على نهر سيروان، مبينا ان نسبة المياه الداخلة الى سد دربنديخان خلال شهر اذار المنصرم من العام الحالي بلغ صفر بالمئة.

PUKmedia خاص

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