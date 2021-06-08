الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 9

2021/06/08 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

في جزئنا هذا سنناقش تعامل النبي الأكرم

محمد(ص)مع المرأة والنساء بصورة عامة

ومن جانب معين والذين الكثير من

العلمانيين والليبراليين المتأثرين

بما يقوله المعاديين في الغرب عن

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