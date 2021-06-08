الاسلام السياسي: قداسة ام دناسة؟! - طلال الربيعي

2021/06/08 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي ادناه تعليقي على مقالة الاستاذ المحترم ضياء الشكرجي:-مع جريدة المستقبل حول خلافة السيستاني 3/3-https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721367وما قبلها- انشره كمقالة بسب طوله بعض الشئ كتعليق, ولكوني ايصا اعتقد ان معالجة موضوعة الدين ورجالاته (وقدسيتهم المزعومة) لا يمكن فصلها عن موضوع ......





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