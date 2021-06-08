2021/06/08 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني منذ ظهور بعض ( المعارضين ) الشخصيين والقليل العدد ، يملئون ساحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .



ومن خلال المواقف التي اتخذوها في موضوعات وقضايا شتى ومتنوعة ...



حتى نزلت تهمة الخيانة ، نزلات قطرات الشتاء من السماء ..



فاصبح الانسان العادي الذي تعرض للالتباس وللضبابية ، يشك في أي تصرف ، حتى ينعته بالخيانة ..لكن وحتى نكون منطقيين ، وحتى لا نظلم الناس بإطلاق النعت جزافا او عجرفة ..



سنتساءل عنْ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخيانة الكبرى . خيانة الوطن - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخيانة الكبرى . خيانة الوطن - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).