الخيانة الكبرى . خيانة الوطن - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني منذ ظهور بعض ( المعارضين ) الشخصيين والقليل العدد ، يملئون ساحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .
ومن خلال المواقف التي اتخذوها في موضوعات وقضايا شتى ومتنوعة ...
حتى نزلت تهمة الخيانة ، نزلات قطرات الشتاء من السماء ..
فاصبح الانسان العادي الذي تعرض للالتباس وللضبابية ، يشك في أي تصرف ، حتى ينعته بالخيانة ..لكن وحتى نكون منطقيين ، وحتى لا نظلم الناس بإطلاق النعت جزافا او عجرفة ..
سنتساءل عنْ ......
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