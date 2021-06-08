بالأرقام.. الكشف عن انفاق ترفي خيالي للإيرادات العراقية

2021/06/08 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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كشف رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، الثلاثاء، عن انفاق ترفي خيالي للإيرادات خلال مراجعة البيانات المالية في مصروفات السنوات الماضية.

وقال طعمة، في بيان صحفي حول بعض البيانات المالية في مصروفات السنوات الماضية اليوم، (8 حزيران 2021)، انه "عند مراجعة البيانات المالية للسنوات السابقة تلاحظ أمثلة على انعدام العدالة في توزيع الإيرادات بين العراقيين من جهة وأمثلة أخرى على انفاق ترفي خيالي ويعبر عن سرقة مقننة للأسف الشديد وادناه بعض الأرقام التي توضح ذلك :

1.



بلغت المصروفات الفعلية لإقليم كردستان سنة ٢٠١١ (١١،٦) تريليون دينار .

2.



بلغت المصروفات الفعلية لإقليم كردستان سنة ٢٠١٢ ( ١٣،١) تريليون دينار

3.



بلغت المصروفات الفعلية لإقليم كردستان سنة ٢٠١٣ ( ١٥،٣) تريليون دينار

4.



بلغت المصروفات الفعلية لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ( ١٠،٧) مليار دينار لسنة ٢٠١٤

5.



بلغت المصروفات الفعلية لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (٣،٤) مليار دينار لسنة ٢٠١٤

6.



بلغت المصروفات الفعلية لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات (١١،٣) مليار دينار لسنة ٢٠١٤

7.



بلغت المصروفات الفعلية لرئاسة الجمهورية سنة ٢٠١٢ ( ٥٤) مليار دينار وبلغت المصروفات لسنة ٢٠١٣ (٦٩) مليار دينار".

وأوضح طعمة، ان "واحدة من اهم طرق مكافحة الفساد والهدر في المال العام اتباع الشفافية والوضوح واطلاع الرأي العام على كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات وفي جميع مراحلها وتفاصيلها ليتمكن الشعب من المراقبة والتحقق من مصير أمواله العامة ويتخذ الإجراءات الرادعة والضاغطة لإيقاف هذه الممارسات المستنزفة لثرواته".

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