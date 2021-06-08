الشرطة تهرع إلى مجلس عزاء لاخراس نيران طائشة شرقي العمارة

2021/06/08 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 4 أشخاص أطلقوا عيارات نارية في الهواء خلال إقامة مجلس عزاء لأحد المتوفين .

وقالت المديرية في بيان، أن "مفارز ودوريات قسم شرطة النجدة، هرعت إلى أحد الأحياء السكنية ضمن قاطع (الكرامة) ، أثر سماع صوت إطلاق نار وتبيّن فيما بعد أن مصدره في مجلس عزاء ، مؤكدةً ، إعتقال اربعة أشخاص بعد قيامهم بإطلاق الذخيرة الحية بالهواء".

واضافت، أن "شرطة النجدة اقتادت المعتقلين إلى أحد مراكز الإحتجاز الأمنية بغية إستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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