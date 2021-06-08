2021/06/08 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرد السريع تعلن ضبط مخدرات ومواد متفجرة في ميسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرد السريع تعلن ضبط مخدرات ومواد متفجرة في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرد السريع تعلن ضبط مخدرات ومواد متفجرة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).