2021/06/08 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 متهمين بقضايا إرهابية في كركوك.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة متميزة من قبل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومن خلال شعبة استخبارات الفرقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 متهمين بقضايا إرهابية في كركوك first appeared on النور نيوز.

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