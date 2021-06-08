تقرير الأداء الحكومي يوجز ’إنجازات’ ملف ’اتفاق سنجار’

2021/06/08 | 22:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوجز التقرير السنوي للأداء الحكومي، الثلاثاء، الإنجازات التي تخص ملف "اتفاق سنجار".

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وأشار التقرير، الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، الى "الانجازات في المجالين الأمني والإداري ضمن اتفاقية سنجار، حيث أعيدت 1550 عائلة الى ديارهم، فضلا عن فتح مركز للشرطة".

وذكر التقرير تفاصيل الانجازات في "مجال الإعمار لقضاء سنجار، وفي الحوار والسلم المجتمعي في قضاء سنجار".

ولفت الى أن "نسبة الإنجازات في ملف الحوار والمصالحة المجتمعية هي 64٪، والباقي قيد الانجاز".

للاطلاع على التقرير الكامل لأداء حكومة مصطفى الكاظمي خلال عام..



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