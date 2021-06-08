دعوات متطرفة لاقتحام واسع للأقصى الخميس.. والمقاومة تحذر

2021/06/08 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قرر أعضاء الكنيست من حزب الليكود و”الصهيونية الدينية”، قيادة ما يسمى “مسيرة الأعلام” في القدس المحتلة، الخميس المقبل، رغم قرار الشرطة الإسرائيلية بعدم الموافقة عليها، فيما هددت المقاومة الفلسطينية بأنها “ستكون لها كلمتها”.وأعلن عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية”، إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عن الليكود، ماي غولان، مساء الاثنين، اعتزامهما قيادة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوات متطرفة لاقتحام واسع للأقصى الخميس..



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