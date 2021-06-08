"جهات خارجية" وبحث عن أدلة.. خطر الدرونز يتصاعد في العراق

2021/06/08 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخبر مقتضب، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن "الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد "تتصدى لطائرتين مسيرتين وتتمكن من إسقاطهما" في الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، يوم السادس من يونيو الماضي.

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