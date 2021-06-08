اجتماع برئاسة الأعرجي لبحث تأمين المناطق الحدودية مع سوريا

2021/06/08 | 22:33 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث اجتماع برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، بحث ضبط وتأمين المناطق الحدودية مع سوريا.

يتبع..

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