خالد شواني : الحوار افضل من لغة التصعيد لحل المشاكل بين بغداد واربيل

2021/06/08 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال وزير اقليم كردستان لشؤون بغداد خالد شواني :" ان الحوار افضل من لغة التصعيد ، لحل المشاكل بين بغداد واربيل ".واضاف شواني في تصريح متلفز :" ان الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، متفقتان على حل المشاكل العالقة عبر الحوار ولدى الحكومتين رؤية لحل تلك المشاكل".واوضح :" ان الاقليم اتفق مع البرلمان الاتحادي بشأن حصة الاقليم من الموازنة ، وهذا يحدث لاول مرة ، ونجري حاليا حوارات معمقة مع القوى السياسية لحل بعض المشاكل .وحصلت جملة من التفاهمات ،اهمها تشكيل لجان حول الايرادات غير النفطية وملف النفط"./انتهى9

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