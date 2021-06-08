وزير الخارجيّة : إرسال المراقبين الدوليين للعراق جاء من أجل بناء الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية

2021/06/08 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين اليوم الثلاثاء وزير الخارجيّة البريطانيّ دومينيك راب، وناقشا سُبُل الارتقاء بعلاقات التعاون في مُختلِف المجالات ولاسيّما التنسيق الأمني، والاستخباري، وجُهُود مكافحة الإرهاب، وبما يخدم المصالح المُشتركة للبلدين الصديقين.واستعرض الوزير بحسب بيان الوزارة: أولويّات العراق، والتي تتضمّن تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومدّ جُسُور التواصل الثقافيّ والعلمي والحضاريّ بين الشعبين، مُوضحاً أن العلاقات العراقيّة-البريطانيّة تستند إلى الاحترام المتبادل، خصوصاً أن بريطانيا تلعب دوراً مُهماً في إعادة إعمار المدن المحررة.كما ناقشا أيضاً عدداً من المحاور المهمة، ومنها: الدعم الدولي للمسيرة الانتخابية في العراق ، مُنوهاً الى :" ان إرسال المراقبين الدوليين للعراق جاء من أجل بناء الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية".وتبادل الجانبان الرُؤى حول مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وأهمّية الدفع قدماً باتجاه الحلول السلميّة لتلبية تطلعات الاستقرار، والأمن.من جانبه أعرب وزير الخارجيّة البريطانيّ دومينيك راب عن سعادته بزيارة العراق، مُبيناً أن لقاءه مع وزير الخارجيّة فؤاد حسين حظي بحوار بناء للعمل على تطوير العلاقات الثنائيّة.واشار إلى أن الانتخابات المقبلة علامة فارقة في تاريخ العراق ، مُؤكّداً دعم بلاده الكامل للحكومة العراقيّة في محاربة بقايا تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على فكره المتطرف./انتهى9

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