اجتماع بحضور الاعرجي ... رفع التوصيات لضبط الحدود العراقية السورية - عاجل

2021/06/08 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اليوم

ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث ضبط وتأمين المناطق الحدودية مع سوريا، بحضور الأجهزة الاستخبارية وقيادة العمليات المشتركة وممثلين عن الحشد الشعبي.

وقال بيان لمستشارية الامن الوطني، انه "جرى خلال الاجتماع، بحث المشكلات التي تواجه ضبط وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية، خصوصا مايتعلق بالحدود العراقية السورية".

واضاف، ان "الاجتماع ناقش، السبل الكفيلة بتأمين الحدود العراقية ومنع تسلل الإرهابيين الى داخل الأراضي العراقية، مشيرا الى "رفع التوصيات اللازمة بشأن تخطي تحديات الأمن والاستقرار في البلاد عموما، وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

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