تقرير الأداء الحكومي في ملف تظاهرات تشرين ومحاسبة القتلة: المنجز 74%

2021/06/08 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف التقرير السنوي للأداء الحكومي، الثلاثاء، عن منجزات الحكومة في ملف تظاهرات تشرين ومحاسبة القتلة، مشيرا الى أن نسبة الانجاز كانت 74%.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب التقرير، الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، فإنه "تم تشكيل لجان تحقيقية من مختصين لجمع المعلومات والأدلة بشأن المتورطين بقمع المتظاهرين لتقديمهم للعدالة، كما تم تسجيل ضحايا المظاهرات في مؤسسة الشهداء وتأمين حقوقهم جميعاً، فضلا عن إطلاق مشروع مصالحة مجتمعية عبر لقاءات وحوارات بين الحكومة والمتظاهرين، و إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين الأبـريـاء كون التظاهرات حقاً مكفولا دستورياً".

وأضاف أنه "تم تدريب قوات جديدة (قوات حفظ النظام) للتعامل مع الاحتجاجات بالطرق التي تراعي حقوق الإنسان، وتغيير نمط التعامل مع المحتجين وفتح أبواب الحوار معهم عبر العشرات من اللقاءات للوصول إلى الحلول".

وبين أنه "تم انجاز 74٪ من فقرات هذا الملف".

للاطلاع على التقرير الكامل لأداء حكومة مصطفى الكاظمي خلال عام..



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