الحكومة الإسرائيلية تجيز مسيرة مثيرة للجدل لليمين المتطرف في القدس 

2021/06/08 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، مصادقتها على تنظيم "مسيرة الأعلام" المثيرة للجدل، لليمين المتطرف في القدس، بعد يوم من رفض الشرطة لها.

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