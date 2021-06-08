الانهار المنسية

2021/06/08 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام حين وقعت كارثة غرق العبّارة في نهر دجلةبالموصل قبل أكثر من ثلاث سنوات، انتبهنا جميعاًالى ذلك الفقر الشديد في وسائل الانقاذ النهري التي تصل الى حد العدم في مدن كبيرة تقع على ضفاف النهر.وسمعنا حينها عن تبرعات لم يصل منها شيء وقرارات لم تتم لشراء زوارق للشرطة النهرية التي لم يكن […]

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