2021/06/08 | 23:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأطلسي:لا نرى الصين عدواً لكنها تهدد أمننا والردع والحوار مستمران مع روسيا واشنطن- مرسي أبو طوق روما – الزمان توجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء في اول زيارة خارجية له الى أوروبا حيث يحضر قمة مجموعة السبع ولقاءات في حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بهدف مزدوج معلن: طمأنة الحلفاء وتوجيه تحذير الى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول زيارة خارجية لبايدن:طمأنة الحلفاء ومواجهة بوتين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول زيارة خارجية لبايدن:طمأنة الحلفاء ومواجهة بوتين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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