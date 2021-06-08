أول‭ ‬زيارة‭ ‬خارجية‭ ‬لبايدن‭:‬طمأنة‭ ‬الحلفاء‭ ‬ومواجهة‭ ‬بوتين‭ ‬

2021/06/08 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأطلسي‭:‬لا‭ ‬نرى‭ ‬الصين‭ ‬عدواً‭ ‬لكنها‭ ‬تهدد‭ ‬أمننا‭ ‬والردع‭ ‬والحوار‭ ‬مستمران‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬ واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬روما‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ توجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬زيارة‭ ‬خارجية‭ ‬له‭ ‬الى‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬يحضر‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬ولقاءات‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بهدف‭ ‬مزدوج‭ ‬معلن‭: ‬طمأنة‭ ‬الحلفاء‭ ‬وتوجيه‭ ‬تحذير‭ ‬الى‭ […]

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