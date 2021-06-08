2021/06/08 | 23:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لماذا تقسم الرباط دول العالم على قائمتين ألف وباء؟ الرباط – عبدالحق بن رحمون اصبح المغرب أول دول عربية تصدر حكومتها جواز سفر يمكن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله، عبر الموقع الإلكتروني «لقاح كورونا» ويسمى «جواز التلقيح» وقد تم الشروع في تحميله يوم الاثنين، ويحتوي على رمز الاستجابة السريعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب أول بلد عربي يصدر جواز التلقيح للتجوال ليلا والسفر إلى الخارج ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب أول بلد عربي يصدر جواز التلقيح للتجوال ليلا والسفر إلى الخارج ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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