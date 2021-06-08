2021/06/08 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا‭ ‬تقسم‭ ‬الرباط‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬قائمتين‭ ‬ألف‭ ‬وباء؟‭ ‬ الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ اصبح‭ ‬المغرب‭ ‬أول‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬تصدر‭ ‬حكومتها‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬يمكن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تلقوا‭ ‬جرعتين‭ ‬من‭ ‬اللقاح‭ ‬المضاد‭ ‬لكورونا‭ ‬تحميله،‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬لقاح‭ ‬كورونا‮»‬‭ ‬ويسمى‭ ‬‮«‬جواز‭ ‬التلقيح‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تحميله‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬يصدر‭ ‬جواز‭ ‬التلقيح‭ ‬للتجوال‭ ‬ليلا‭ ‬والسفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬يصدر‭ ‬جواز‭ ‬التلقيح‭ ‬للتجوال‭ ‬ليلا‭ ‬والسفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).