اصابة 8 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في حمص السورية

2021/06/08 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اصيب ثمانية اشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في حي كرم اللوز في حمص .وذكرت قناة / الاخبارية / السورية :" ان المصابين نقلوا الى المستشفى ، وان اثنين منهم حالتهما خطرة" ./انتهى9

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