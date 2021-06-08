القبض على (4) متهمين باطلاق عيارات نارية خلال مجلس عزاء في ميسان

2021/06/08 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت الشرطة القبض على (4) أشخاص أطلقوا عيارات نارية في الهواء خلال إقامة مجلس عزاء في ميسان.وذكر بيان لمديرية الشرطة :" ان شرطة النجدة اقتادت المعتقلين الى احد مراكز الاحتجاز الامنية بغية استكمال الاجراءات القانونية بحقهم"./انتهى

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