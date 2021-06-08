2021/06/08 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث اجتماع برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، ضبط وتأمين المناطق الحدودية الحدودية مع سوريا، والمشكلات التي تواجه ذلك.وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصيات امنية لضبط الحدود العراقية السورية المركز الخبري الوطني.

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