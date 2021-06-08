تكليف 7 مسؤولين لادارة محافظة ذي قار

2021/06/08 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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1000=110$

1000=116$

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