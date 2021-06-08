أول تعليق من ماكرون على حادثة صفعه

2021/06/08 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على حادثة صفعه من قبل احد الشبان بالقول "سأستمر في عملي ولن يوقفني أي شيء".

وذكر ماكرون لصحيفة "لو دوفين" الفرنسية، ردا على طلب التعليق على الحادثة: "كل شيء جيد.



هذا الحادث يجب وضعه في سياقه، وأعتقد أنه حادث منفرد.



وهذا لا يجب أن يلقي بظلاله على باقي المواضيع المهم التي تخص حياة الكثيرين".

وتابع، انه "في الجمهورية هناك حق التعبير والرأي الآخر وحرية التصويت والتعددية الديمقراطية...



ولكن من جهة أخرى لا يمكن أن يكون هناك عنف أو كراهية، ليس بالكلام ولا بالأفعال".

وأضاف: "واصلت مصافحة الناس الذين كانوا قرب الرجل (الذي صفعه) وتوقفت لالتقاط الصور معهم.



وأنا سأستمر في عملي ولن يوقفني أي شيء".

وتعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال تحيته لجماهير اجتمعت للقائه لصفعة قوية على وجهه، من قبل أحد الشبان، فيما القت السلطات الفرنسية القبض على شخصين احدهما الذي وجه الصفعة، والاخر الذي صور فيديو الحادث.

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