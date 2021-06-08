2021/06/08 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان علنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 4 أشخاص أطلقوا عيارات نارية في الهواء خلال إقامة مجلس عزاء لأحد المتوفين .وقالت المديرية في بيان تلقى “الننور نيوز” نسخة منه، أن “مفارز ودوريات قسم شرطة النجدة، هرعت إلى أحد الأحياء السكنية ضمن قاطع (الكرامة) ، أثر سماع صوت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 أشخاص أطلقوا عيارات نارية في الهواء خلال إقامة مجلس عزاء في ميسان first appeared on النور نيوز.

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