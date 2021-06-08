وثيقة‭ ‬التفاهم‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والانتخابات‭ ‬والاستقرار تتصدر‭ ‬المباحثات‭ ‬العراقية‭ ‬البريطانية‭ ‬ببغداد‭ ‬

2021/06/08 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزير‭ ‬راب‭:‬زيارتي‭ ‬للعراق‭ ‬فرصة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الدعم‭ ‬المشترك‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تصدرت‭ ‬خمسة‭ ‬ملفات‭ ‬مباحثات‭ ‬اجراها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،الثلاثاء،‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬دومينيك‭ ‬راب‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬بغداد‭ ‬بصدد‭ ‬تعزيز العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬ضمن التحالف‭ ‬الدولي‭. ‬فيما‭ ‬وقع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ […]

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