2021/06/08 | 23:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوزير راب:زيارتي للعراق فرصة لتنسيق الدعم المشترك بغداد – عبدالحسين غزال تصدرت خمسة ملفات مباحثات اجراها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي،الثلاثاء، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي يزور بغداد بصدد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في مرحلة ما بعد التعاون العسكري ضمن التحالف الدولي. فيما وقع وزير الخارجية العراقي فؤاد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة التفاهم الاستراتيجي والانتخابات والاستقرار تتصدر المباحثات العراقية البريطانية ببغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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