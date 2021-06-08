اجتماع امني في المثنى لملاحقة تجار المخدرات وارتفاع اسعار المواد الغذائية

2021/06/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المثنى

عقدت اللجنة الامنية العليا في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، برأسة المحافظ احمد منفي، لتكثيف الجهود من اجل محاربة ظاهرة المخدرات.

وقال بيان من الحكومة المحلية في المحافظة، انه "تم توجيه القوات الأمنية بمتابعة أسعار المواد الغذائية وجميع المواد في الأسواق المحلية ، واتخاذ أقسى الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار".

واضاف، انه "تم التأكيد على تكثيف الجهود من اجل محاربة ظاهرة المخدرات ، ورصد جميع المتاجرين بالمخدرات والحبوب المخدرة ، والقاء القبض عليهم، مع مراقبة جميع الأماكن التي يكثر فيها المتعاطين لمحاسبتهم قانونيا".

واشار الى ضرورة "مكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الإجتماعية، ومحاسبة المتسببين فيها ، والدعوة لعقد مؤتمر بحضور وكلاء المرجعية ، وشيوخ العشائر، ومنظمات المجتمع المدني ، لنبذ هذه الأفعال السيئة، مشيرا الى "محاسبة القوات الأمنية ومدراء الدوائر الذين يروجون للانتخابات في دوائرهم ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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