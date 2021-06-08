خام برنت يتجاوز حاجز الـ72 دولارًا - عاجل

2021/06/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت الاسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع اسعار خام برنت ليتجاوز حاجز الـ72 دولارًا للبرميل الواحد.

وهذا الارتفاع، يعد الاول منذ أيار 2019، حيث صعد مزيج "برنت" لفترة وجيزة فوق مستوى 72 دولارا للبرميل، لكنه عاد وانخفض دون هذا المستوى.

يشار الى ان اسعار النفط شهدت انخفاضا بسبب جائحة كورونا، الا انها بدأت بنهاية العام الماضي والعام الحالي، بالارتفاع تدريجيا.

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