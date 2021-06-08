تقرير الأداء الحكومي: حسم أعمال ميناء الفاو وبدء التشييد الفعلي لآخر مراحله

2021/06/08 | 23:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف التقرير السنوي للأداء الحكومي، الثلاثاء، ملخص ما تم إنجازه خلال العام الحالي بشأن ملف ميناء الفاو الكبير.

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وبحسب التقرير، الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، فإنه "َضمن عمل الحكومة على ميناء الفاو الكبير، فقد تم تنفيذ كاسر الأمواج في ميناء الفاو بطول 14.5 كم الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول كاسر أمواج في العالم، كما تم توقيع عقد مع شركة دايو الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير"، والذي يشمل:

-عقد الأرصفة الخمسة بطاقة 2-3 ملايين حاوية سنوياً.

-عقد نفق الحرير تحت قناة خور الزبير بطول 2 كم.

-عقد طريق ميناء الفاو - أم قصر - الطر يق الدولي بطول 63 كم.

-عقد حفر حوض الميناء بعمق 19.8 متر وإزالة 110 أمتار من الأطيان.

- عقد حفر القناة الملاحية الرابطة بين حوض الميناء ومياه الخليج العميقة بطول 13 كم وعرض 200 كم.

- تدشين خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين موانئ سلطنة عمان وميناء أم قصر الشمالي في تشرين الثاني 2020 وهو أول خط يجري تدشينه بين الدولتين.

للاطلاع على التقرير الكامل لأداء حكومة مصطفى الكاظمي خلال عام..



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