وزير خارجية المملكة المتحدة: شركات بريطانية على أعتاب الاستثمار في العراق

2021/06/08 | 23:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن هناك شركات بريطانية على أعتاب الاستثمار في العراق.وأضاف راب لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: "عقدت اجتماعات مهمة …

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