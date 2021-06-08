دور الصين الغامض في وباء كورونا.. واشنطن أمام

2021/06/08 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ ظهور فيروس كورونا قبل نحو عامين وحتى اليوم، لا يكاد يمر يوم واحد على العالم بدون خبر تذكر فيه الصين، سواء لكونها البلد الأول الذي اكتشف فيه الفيروس، أو بسبب اتهامات دول لها بإساءة التعامل مع الملف الذي غير حياة المليارات من البشر.

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