مقتل شاب واصابة شخصين في نزاع مسلح وسط البصرة

2021/06/08 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / قتل شاب واصيب شخصان اثر نزاع مسلح وسط مدينة البصرة .وذكر مصدر امني " ان نزاعا بالسكاكين حصل مساء اليوم في منطقة الجبيلة وسط البصرة ".واضاف :" ان النزاع تحول الى استخدام الاسلحة النارية ، ما ادى الى مقتل شاب مستطرق ، واصابة اثنين آخرين من طرفي النزاع " ./ انتهى

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